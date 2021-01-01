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Шпаргалка эскортницы

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улица, Бассейная, 5б
(098)-863-61-96
contacts@shpargalka.work
пн-вс 00:01-23:00
https://shpargalka.work/

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О компании

Бесплатное сообщество для девушек с пониженной социальной ответственностью. Сайт русских, украинских и белорусских эсктортниц. Мы НЕ предоставляем работу для девушек! Наша цель это взаимная помощь друг другу. На сайте каждая сможет найти множество полезной информации. На страницах, читательницы делятся личным опытом излагая истории которые происходили в их жизни. В первую очередь рекомендую посетить две рубрики блога: 1. Грабли - истории эскортниц о негативном опыте работы с опасными агентствами. 2. Ферма - рейтинг проверенных работодателей со всех городов и стран мира. В меню "группы" можно найти список наших телеграмм чаты. В некоторых из них, менеджеры ежедневно предлагают свежие вакансии для девушек. А другая часть - некоммерческие группы для общения по интересам. К примеру: болталка и чёрный список эскорт моделей и скаутов.

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