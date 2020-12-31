Вкусно и необычно: 9 коктейлей для новогоднего настроения

Vgoorde собрал девять рецептов коктейлей, которые помогут скрасить новогоднюю ночь и удивить гостей.

Белое игристое вино в наших широтах у многих ассоциируется с Новым годом. Как бы ни был хорош любимый традиционный напиток, в мире существует множество других не менее вкусных напитков, а особенно - продуктов их комбинации.

Мы выбрали разнообразные коктейли и поделили их на три категории: традиционные рождественские, классические и необычные экзотические.

Традиционные рождественские

Эгг-ног

Эгг-Ног. Фото: smak.uа.

Этот традиционный рождественский коктейль появился в Великобритании в 14 веке. Предполагается, что придумали его в Шотландии, добавляя в эль яйцо. В 19 веке эль начали заменять молоком и крепким алкоголем, приправляя коктейль пряностями. Такой рецепт Эгг-нога до сих пор остался неизменным.

Ингридиенты:

молоко - 300 мл;

куриные яйца - 2 штуки;

темный ром (виски, бурбон, коньяк) - 100 мл;

сахар - 1 столовая ложка;

корица - 1 палочка;

мускатный орех - 1 щепотка;

ванилин - 1 щепотка.

Приготовление:

Сырые яйца смешать с сахаром и ванилином, взбить до однородной массы, а после добавить холодное молоко. Смесь перелить в кастрюлю и варить на слабом огне 15-20 минут, постоянно помешивая. Здесь нужно быть осторожным и следить, чтобы коктейль не переварился, поскольку яйца могут свернуться и все придется делать заново.

Сняв смесь с плиты необходимо еще помешивать ее 2-3 минуты, после чего тонкой струйкой добавить в нее алкоголь, не переставая помешивать. Последний штрих - приправить коктейль пряностями и перелить в кружки или бокалы. Эгг-ног готов!

Грог

Грог. Фото: Shutterstock.com.

Еще один теплый напиток, который идеально подходит для холодного времени года. Появлению грога мы также обязаны британцам, а точнее - вице-адмиралу Британского Королевского флота Эдварду Вернону. В 17-18 веках, чтобы уберечь моряков от цинги и различных болезней, появилось распоряжение ежедневно снабжать моряков ромом. Поскольку порция была довольно приличной (около 300 грамм), это вызывало проблемы с дисциплиной. Чтобы решить эту проблему, Эдвард Вернон начал выдавать ром, разбавленный холодной или горячей водой, добавляя в напиток лимонный сок.

Хитрость состояла в том, что порция напитка оставалась неизменна, а рома в нем содержалось гораздо меньше. К тому же, моряки оценили вкус коктейля и назвали его в честь вице-адмирала по его кличке - Старый грог.

Ингридиенты:

вода - 400 мл;

ром (белый, темный) - 200 мл;

черный чай - 2 столовые ложки;

сахар - 5 столовых ложек;

лимон - 2 штуки;

гвоздика - 3 штуки;

черный душистый перец - 4 штуки;

корица - на кончике ножа;

мускатный орех - на кончике ножа.

Приготовление:

Влить воду в кастрюлю и довести до кипения, после чего добавить чай, сахар и специи. Тонкой струйкой влить ром, поварить 2-3 минуты на слабом огне, постоянно помешивая. Накрыть смесь крышкой и дать настояться несколько минут. Вот и все - остается разлить грог по бокалам и наслаждаться.

Глинтвейн

Глинтвейн. Фото: Мороз Маркет.

Этот горячий пряный напиток уже стал традиционным зимним коктейлем даже в нашей стране. Его ежегодно разливают на новогодних ярмарках во многих городах Украины.

А появился глинтвейн еще в средние века в Северной и Центральной Европе. Глинтвейн было принято продавать на рождественских базарах и выпивать на свежем воздухе. Эта традиция дошла и до наших дней.

Точный рецепт глинтвейна найти довольно трудно, ведь каждый его готовит по собственному вкусу. Однако с уверенностью можно сказать одно - испортить глинтвейн специями и медом очень сложно, а вот готовить его довольно легко.

Ингридиенты:

вода - 100 мл;

вино красное сухое - 750 мл;

апельсин - 1 штука;

лимон - 1 штука;

яблоко - штука;

сахар 1 - столовая ложка;

Мед - 1 столовая ложка;

корица - 1 палочка;

имбирь молотый - 1 чайная ложка;

гвоздика - 5 штук;

мускатный орех - четверть столовой ложки

кардамон - 3 штуки;

бадьян - 2 штуки.

Приготовление:

В кастрюлю добавить воду, вино, специи и фрукты, все перемешать и довести до кипения. Снять с огня и дать настояться 10-15 минут. Все просто - глинтвейн готов!

Классические

Виски Сауэр

Виски Сауэр. Фото: elleman.

Первое упоминание об этом классическом кислом коктейле датируется 19 веком. Существует несколько версий его возникновения. Самая популярная из них гласит, что Виски Сауэр придумал легендарный миксолог и самый известный бармен в мире - Джерри Томас. Он описал коктейль в своей книге 1862 года "How to Mix Drinks", которая дала толчок развитию мискологии и барного дела.

Благодаря тому, что в состав Виски Сауэр входит яйцо, коктейль покрывает густая шапка из пены. Сочетание ингредиентов дает нежный вкус, который понравится даже тем, кто обычно предпочитает отказаться от виски.

Ингридиенты:

бурбон - 50 мл;

лимонный сок - 25 мл;

яичный белок - 1 штука;

сахарный сироп - 20 мл;

лимонная цедра - по вкусу.

Приготовление:

Для приготовления Виски Сауэр понадобится шейкер. В него добавляют лед, виски, яичный белок, лимонный сок и сахарный сироп. Смесь взбивается, после чего с помощью стрейнера (сита) удаляется лед. Коктейль снова взбивается. В финале смесь переливают в бокал со льдом. Виски Сауэр подается с лимонной цедрой или долькой лимона.

Пина Колада

Пина Колада. Фото: vserecepti.info.

Благодаря своему кисло-сладкому вкусу коктейль приобрел огромную популярность по всему миру. Согласно одной из версий, коктейль придумал бармен Рамон Марерро в 1950-х годах, работавший в одном из баров на Карибских островах.

Вторая версия гласит, что Пина Колада - идея министерства сельского хозяйства Пуэрто-Рико, которое поручило ее создание множеству ученых. Как итог, в 1978 году правительство Пуэрто-Рико сделало коктейль национальным достоянием и даже установило мемориальную доску.

Существует еще одна версия - самая интересная. Некоторые историки полагают, что Пина Колада была придумана в 1820 году. Капитан карибских пиратов Роберто Кофреси придумал напиток из рома, ананасового сока и кокосового молока. Он давал его членом своей команды для поднятия духа.

Так или иначе, Пина Колада стала классическим коктейлем и подается в большинстве баров всего мира.

Ингридиенты:

светлый (белый) ром - 30 мл;

ананасовый сок - 90 мл;

кокосовое молоко (ликер Малибу) - 30 мл;

лед в кубиках;

ломтик ананаса или коктейльная вишенка - 1 штука.

Приготовление:

Готовится коктейль достаточно просто: все ингредиенты, кроме коктейльной вишенки и ананаса, добавляются в блендер и взбиваются. Остается вылить смесь в высокий бокал и украсить. Сверху можно добавить взбитые сливки. Достаем трубочку и наслаждаемся вкусом Карибских островов.

Кровавая Мэри

Кровавая Мэри. Фото: Кон Пулос.

Кровавая Мэри - так назвали Марию Тюдор за многочисленные казни и жестокие расправы над протестантами. Именно поэтому это единственная Английская королева, у которой нет памятника.

Однако коктейль получил такое название благодаря томатному соку, который входит в его основу. Согласно одной из версий, такое название ему дал сам Эрнест Хэмингуэй. Кроме того, на авторство коктейля предендуют сразу два бармена, один из которых придумал смешивать томатный сок и водку, а второй - добавлять туда перец и соусы.

Этот коктейль у многих считается "похмельным" и часто используется как средство от последствий веселья новогодней ночи. Однако, в отличии от всех перечисленных здесь коктейлей, Кровавая Мэри - соленая и острая, готовится на основе томатного сока. Это делает ее идеальным напитком для мясных и рыбных блюд.

Ингридиенты:

томатный сок - 150 грамм;

водка - 75 мл;

лимонный сок - 15 мл;

соль - 1 грамм;

перец - 1 грамм;

сельдерей - 1 веточка;

соус Табаско - 3 капли;

соус Вустерский - 3 капли.

Приготовление:

Водку наливают в высокий бокал, насыпают специи и добавляют лимонный сок, затем тщательно перемешивают. Насыпают лед, наливают томатный сок и добавляют соусы. Кровавую Мэри подают с веточкой сельдерея и трубочкой.

Экзотические

Ягер Бомб

Ягерь Бомба. Фото: barlist.ru.

Этот коктейль появился в шумных ночных клубах Германии. Он высоко ценится любителями рейва и различных дискотек. И это неудивительно - Ягер Бомб обладает приятным необычным вкусом, а входящий в ее состав энергетик прибавляет сил любителям ночной жизни. Тем более, это коктейль в виде шота, который выпивается залпом. В общем - идеальный вариант для новогодней вечеринки.

Ингридиенты:

Егермейстер - 50 мл;

энергетик - 100 мл.

Приготовление:

В бокал с толстым дном наливается энергетик, куда опускается стопка с Егермейстером. Выпивается залпом. А еще эти два ингредиента можно просто смешать в бокале, однако для вечеринки все же больше подойдет первый вариант.

Аку-Аку

Аку Аку. Фото: barcook.

Это представитель так называемых тики-коктейлей, которые принято подавать в одноименных барах, расположенных среди пальм на побережье Гавайских островов. Такие коктейли примечательны своим тропическим и экзотичным вкусом.

Ингридиенты:

светлый ром - 30 мл;

персиковый ликер - 15 мл;

сок лайма - 15 мл;

ананас - 60 г;

мята - 8 листов;

сахарный сироп - 1 чайная ложка;

лед.

Приготовление:

Все ингредиенты взбиваются вместе со льдом в блендере, затем смесь выливается в высокий бокал. Коктейль подается с мятой и кусочком ананаса.

Голубой камикадзе

Голубой Камикадзе. Фото: Depositphotos.

Довольно простой коктейль, идеально подходящий для вечеринок. Появился он в барах Токио, и в его состав входит ликер Блю Кюрасао, так что совсем неудивительно, почему Голубой Камикадзе получил именно такое название.

Ингридиенты:

водка - 30 мл;

ликёр Блю кюрасао - 15 мл;

сок лайма - 15 мл.

Приготовление:

Все ингредиенты перемешать в шейкере, налить в шот. Выпивается залпом - и вы готовы ко взлету.