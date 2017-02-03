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НОВОСТИ
Держи ноги в тепле: какой будет погода в Киеве на следующей неделе
2158
События
Вчера, 17:50
Есть предложение: киевляне хотят сами решать какие улицы переименовывать
477
События
Вчера, 16:52
Фотофакт: на Оболони заметили величественных птиц
1003
События
Вчера, 15:30
Долгострой: стало известно когда закончится реставрация Мариинского дворца
834
События
Вчера, 14:00
Шаг в пустоту: в центре Киева мужчина выпал из окна многоэтажки
1872
События
Вчера, 12:50
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АФИША
«Машина Времени». «Your 5»
69
Концерты
Doker pub
03.02.2017 19:00
Национальный отбор Евровидение
86
Концерты
Дворец культуры "КПИ"
по 25.02.2017
Кино и Немки
88
Театры
Национальный дворец "Украина"
31.01.2017 19:00
Ночь фильмов о любви
Купить билеты
214
Клубное кино
Кинопанорама
11.02.2017 22:30
Внутренняя Япония
533
Выставки
Музей истории города Киева
по 15.02.2017
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ОБЗОРЫ
Развлеки мелкого: куда повести ребенка в выходные 28-29 января
870
Досуг и еда
27 января 2017, 15:50
Вход свободный: какие выставки в столице можно посетить бесплатно
5135
Досуг и еда
27 января 2017, 11:20
Выходные в Киеве: 15 самых ярких событий этого уик-энда
7311
Досуг и еда
26 января 2017, 11:10
Кинопремьеры недели: олимпийский чемпион Алексей Горбунов, нерадивый папаша Жан Рено и еще пять новых фильмов
682
Досуг и еда
26 января 2017, 15:30
Смотрите, под Киевом есть пятизвездочный "зимний пляж", где можно постичь дзэн
6774
Досуг и еда
18 января 2017, 16:26
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