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НОВОСТИ
В пользу бедных: в элитном киевском ТРЦ начали собирать гуманитарку
342
События
18:19
Фотофакт: на Борщаговке горел недостроенный дом одного из ЖК
619
События
17:55
Стыдно показываться: российские туристы не хотят ехать в Киев
2294
События
17:30
Фотофакт: какими беседками облагородят столичные парки
230
События
17:00
Преподавателя вуза, пропавшего месяц назад, нашли мертвым
2810
События
16:10
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АФИША
Бесплатная выставка "Образование в школах-пансионах Канады"
1116
Выставки
InterContinental
07.02.2017 15:00
«Машина Времени». «Your 5»
195
Концерты
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03.02.2017 19:00
Национальный отбор Евровидение
290
Концерты
Дворец культуры "КПИ"
по 25.02.2017
Ночь фильмов о любви
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Клубное кино
Кинопанорама
11.02.2017 22:30
Внутренняя Япония
777
Выставки
Музей истории города Киева
по 15.02.2017
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ОБЗОРЫ
Ты не можешь пропустить: 30 самых ярких событий февраля в Киеве
1130
Досуг и еда
12:30
Киев до полудня: что пишут и говорят о городе утром 1 февраля
3186
События
08:22
Диван подождет: куда пойти в Киеве на этой неделе
2117
Досуг и еда
30 января 2017, 14:25
Вход свободный: какие выставки в столице можно посетить бесплатно
6027
Досуг и еда
27 января 2017, 11:20
Кинопремьеры недели: олимпийский чемпион Алексей Горбунов, нерадивый папаша Жан Рено и еще пять новых фильмов
744
Досуг и еда
26 января 2017, 15:30
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