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НОВОСТИ
Шапка не помешает: какой будет погода в Киеве на следующей неделе
1176
События
17:45
Придется раскошелиться: сколько будут стоить билеты на "Евровидение-2017"
3952
Досуг и еда
15:30
Всем стоять: одна из самых крупных дорог Киева застыла в пробке
2024
Транспорт и инфраструктура
13:58
Повышенный комфорт: Левобережную сделают удобнее для туристов
1207
Транспорт и инфраструктура
13:00
Остались лучшие: узнай кто прошел в финал национального отбора на "Евровидение-2017"
5434
Досуг и еда
11:40
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АФИША
Бесплатная выставка "Образование в школах-пансионах Канады"
2106
Выставки
InterContinental
07.02.2017 15:00
Национальный отбор Евровидение
655
Концерты
Дворец культуры "КПИ"
по 25.02.2017
Ночь фильмов о любви
Купить билеты
445
Клубное кино
Кинопанорама
11.02.2017 22:30
Внутренняя Япония
1715
Выставки
Музей истории города Киева
по 15.02.2017
Дни Турбиных
204
Театры
Киевский национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость"
11.02.2017 19:00
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ОБЗОРЫ
Порадуй спиногрыза: куда повести ребенка в выходные 4-5 февраля
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Досуг и еда
3 февраля 2017, 17:10
Кинопремьеры недели: Мет Дэймон на Китайской стене, леденящие кровь звонки и еще три новых фильма
1029
Досуг и еда
2 февраля 2017, 17:30
Выходные в Киеве: 12 самых ярких событий этого уик-энда
7637
Досуг и еда
1 февраля 2017, 11:15
Ты не можешь пропустить: 30 самых ярких событий февраля в Киеве
4351
Досуг и еда
1 февраля 2017, 12:30
Диван подождет: куда пойти в Киеве на этой неделе
3065
Досуг и еда
30 января 2017, 14:25
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