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День рождения, Новый Год в Детской Планете
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НОВОСТИ
Не для детей: на Отрадном появилась новая спортплощадка
568
События
Вчера, 19:21
За "язык" ответишь: в Киеве детская писательница накинулась на продавщицу за отказ перейти на "мову"
2756
События
Вчера, 18:11
Пассажиру на заметку: как в Киеве будет работать общественный транспорт на Новый год
2539
Транспорт и инфраструктура
Вчера, 17:00
Короткий день: как будут работать столичные супермаркеты и моллы на Новый год
5817
События
Вчера, 16:20
Грязное дело: у метро "Святошин" торгуют початой туалетной бумагой
1429
События
Вчера, 14:15
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АФИША
Ангелы-хранители Киева
51
Экскурсии
Дом Фройда (FREUD HOUSE cafe art club)
08.01.2017 15:00
Тайна Рождества Христова: Снежная королева
195
Театры
Национальный дворец "Украина"
07.01.2017 17:00
Театр Впечатлений «Гуляндия»
2391
Фестивали
Национальный комплекс "Экспоцентр Украины"
по 15.01.2017
Зима на ВДНХ
9620
Фестивали
ВДНХ
по 15.01.2017
Музей сказок 2017
1363
Детям
ТЦ "Дарынок"
по 09.01.2017
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ОБЗОРЫ
Без телека и оливье: 25 вариантов празднования Нового года 2017 на любой вкус и кошелек
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Досуг и еда
Вчера, 12:25
Мастершеф, X-фактор и другие: кто победил в украинских телешоу-2016
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Обзоры
Вчера, 11:02
Развлеки карапуза: куда повести ребенка 31 декабря - 8 января
1102
Досуг и еда
29 декабря 2016, 16:40
Хватит ждать: обзор нового приложения для заказа такси в Киеве со 100% подачей машины
4467
Транспорт и инфраструктура
29 декабря 2016, 13:35
Где бесплатно встретить Новый год в Киеве: выбираем варианты
4613
Досуг и еда
Вчера, 12:15
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