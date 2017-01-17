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НОВОСТИ
Молчи женщина: киевлянин избил девушку за просьбу выйти из дамской комнаты
3084
События
Вчера, 20:19
Батюшки вы мои: на Нивках задержали афериста в рясе
964
События
Вчера, 18:55
Будь готов: завтра в Киеве перекроют улицы и изменят маршруты транспорта
1750
Транспорт и инфраструктура
Вчера, 17:43
Скованные одной цепью: завтра в Киеве проведут грандиозный флеш-моб
773
Досуг и еда
Вчера, 16:58
Фотофакт: Броварской проспект засыпало яйцами
1801
Транспорт и инфраструктура
Вчера, 16:28
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АФИША
Вечер игровой криминалистики
20
Лекции \ Мастер-классы
Freud House (Дом Фрейда)
29.01.2017 14:00
"Вермилион". Психологический триллер
183
Театры
Серый Театр Чувственного Психоанализа
22.01.2017 19:00
Театрализованное действо «На Иордане»
343
Фестивали
Парк Киевская Русь
по 22.01.2017
Афродизиак
440
Театры
Национальный цирк Украины
по 22.01.2017
Taisha 3,14
165
Выставки
Barvy
по 26.02.2017
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ОБЗОРЫ
Порадуй карапуза: куда повести ребенка в выходные 21-22 января
938
Досуг и еда
20 января 2017, 16:50
Кинопремьеры недели: воскресший Вин Дизель, новые испытания для Кая и Герды и еще четыре новых фильма
850
Досуг и еда
19 января 2017, 15:30
Выходные в Киеве: 10 самых ярких событий этого уик-энда
5967
Досуг и еда
18 января 2017, 12:10
Смотрите, под Киевом есть пятизвездочный "зимний пляж", где можно постичь дзэн
6295
Досуг и еда
18 января 2017, 16:26
Ты не можешь пропустить: 20 самых ярких событий второй половины января в Киеве
17016
Досуг и еда
17 января 2017, 14:30
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