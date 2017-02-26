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День рождения, Новый Год в Детской Планете
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НОВОСТИ
Одевайся теплее: какой будет погода в Киеве на этой неделе
1379
События
17:55
Нелегкая это работа: спасатели вытаскивали троллейбус из снега
522
События
17:00
Фотофакт: по Киеву ездит троллейбус с заснеженным салоном
2696
Транспорт и инфраструктура
15:45
Фотофакт: пассажиры троллейбуса сдвинули машину автохама с дороги
1505
События
13:30
Как спички: в Соломенском районе горели три автомобиля
1003
События
09:51
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АФИША
VIP квест для детей «Детективная история с Шерлоком Холмсом»
17
Детям
ТРЦ Дрим Таун (ТЦ)
по 26.02.2017
Ночь перед Рождеством в Киевской крепости
16
Театры
Киевский национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость"
15.01.2017 17:00
"Щелкунчик". Kyiv Modern Ballet
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130
Театры
МЦКИ Октябрьский Дворец
по 28.02.2017
Театр Впечатлений «Гуляндия»
4550
Фестивали
Национальный комплекс "Экспоцентр Украины"
по 15.01.2017
Зима на ВДНХ
14670
Фестивали
ВДНХ
по 15.01.2017
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ОБЗОРЫ
Что смотреть на Рождество: 20 фильмов на любой вкус и цвет
3012
Досуг и еда
6 января 2017, 16:20
Киев до полудня: что пишут и говорят о городе утром 6 января
6480
События
6 января 2017, 08:12
Царь с горы: как выбрать санки и не прогадать
1217
События
5 января 2017, 16:30
Выходные в Киеве: 10 самых ярких событий этого уик-энда
7142
Досуг и еда
5 января 2017, 13:25
Ты не можешь пропустить: 15 самых ярких событий января в Киеве
9745
Досуг и еда
3 января 2017, 11:45
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