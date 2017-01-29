VGORODE.UA
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День рождения, Новый Год в Детской Планете
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НОВОСТИ
Как спички: ночью на Виноградаре пылали несколько машин на стоянке
События
11:30
Готовьте деньги: в Украине подорожает еще один мобильный оператор
1046
События
11:26
Авария на железной дороге: десять поездов отстают от графика
2082
События
10:48
Дайте Оскара: курьер инсценировал собственное ограбление
События
10:30
Не слабо: мэр Киева поучаствовал в необычном флешмобе
События
08:07
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АФИША
Внутренняя Япония
123
Выставки
Музей истории города Киева
по 15.02.2017
Дни семейного отдыха в «Парке Киевская Русь»
41
Фестивали
Парк Киевская Русь
по 29.01.2017
Дни Турбиных
108
Театры
Киевский национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость"
11.02.2017 19:00
Познавательный арт-сеанс «Моя планета»
141
Детям
SaltSpaPlanet
по 29.01.2017
Персональная выставка Элеоноры Обуховой "Куда приводят мечты"
475
Выставки
Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе
по 05.02.2017
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ОБЗОРЫ
Выходные в Киеве: 15 самых ярких событий этого уик-энда
525
Досуг и еда
11:10
Киев до полудня: что пишут и говорят о городе утром 26 января
3653
События
07:46
Диван подождет: куда пойти в Киеве на этой неделе
3219
Досуг и еда
23 января 2017, 14:15
Кинопремьеры недели: воскресший Вин Дизель, новые испытания для Кая и Герды и еще четыре новых фильма
991
Досуг и еда
19 января 2017, 15:30
Смотрите, под Киевом есть пятизвездочный "зимний пляж", где можно постичь дзэн
6564
Досуг и еда
18 января 2017, 16:26
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