VGORODE.UA
Главный сайт в городе
Днепр
Запорожье
Киев
Крым
Лондон
Львов
Одесса
Полтава
Харьков
Предложить новость
Добавить афишу
Добавить компанию
Добавить скидку
Реклама на сайте
Читать позже
(0)
День рождения, Новый Год в Детской Планете
НОВОСТИ
Афиша
Кино
ОБЗОРЫ
СПРАВОЧНИК
Рестораны
Бесплатный город
проверить позиции сайта
Шенгенские визы
КУРСЫ ONLINE
JohnnyBet
НОВОСТИ
Ужасное ДТП: джип сбил трех школьниц в Соломенском районе
1530
События
16:10
Фотофакт: у метро "Арсенальная" устроили стихийную выставку одежды
461
События
15:30
Услышат все: с Софийской колокольни заиграет музыка
151
События
15:00
Страх потеряли: у бойцов АТО угнали полковой BMW X5
События
14:23
Если не хватает стажа: украинцы смогут купить себе пенсию
3728
События
14:24
показать больше
АФИША
Крещение в водоемах парка Феофания
99
Фестивали
парк Феофания
19.01.2017 08:00
«ЭтноЗима» в Михайловском
41
Фестивали
Свято-Михайловский Златоверхий мужской монастырь
21.01.2017 10:00
Спектакль - абсурд "Лысая певица"
122
Театры
МежIIIКолон
по 29.01.2017
Спектакль-пазл "Женщины. Кокто"
45
Театры
МежIIIКолон
по 11.02.2017
Крещение в «Парке Киевская Русь»
369
Фестивали
Парк Киевская Русь
19.01.2017 12:00
показать больше
ОБЗОРЫ
Диван подождет: куда пойти в Киеве на этой неделе
272
Досуг и еда
15:33
Киев до полудня: что пишут и говорят о городе утром 16 января
4663
События
08:31
Кинопремьеры недели: гангстер Аффлек, улетная помолвка и еще два новых фильма
860
Досуг и еда
12 января 2017, 15:25
Царь с горы: как выбрать санки и не прогадать
1630
События
5 января 2017, 16:30
Если очень болит голова: 11 заведений, где лучше всего лечиться от похмелья
3573
Досуг и еда
1 января 2017, 13:13
показать больше